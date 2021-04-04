شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين أهلاوية مطلوبون فى أوروبا.. صاحب "القاضية ممكن" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب بعض الأندية الأوروبية والخليجية 3 لاعبين في النادى الأهلى، بعد المستويات المميزة التى قدموها مع الفريق في الدورى ودوري أبطال أفريقيا. وضعت الأندية هؤلاء اللاعبين لضمهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل قدراتهم الفنية وسنهم الصغير ما يجعل الاستفادة من خدماتهم لفترة كبيرة، فى الوقت الذى يرفض فيه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التفريط فى أى لاعب بالفريق لمواصلة تحقيق الانتصارات والبطولات مع المارد الأحمر.

ونستعرض الـ3 لاعبين الذى ينتظرهم الاحتراف في الموسم المقبل..

أليو ديانج

تلقى لاعب الوسط المالي أليو ديانج عروضا للاحتراف عن طريق وكيل أعماله إبراهيم كمارا، الذى نجح فى توفير عروض أوروبية مغرية له، فى الوقت الذى يفكر الأهلي بجدية فى الموافقة على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، لتحقيق الاستفادة المالية من ورائه.

ويرغب مسئولو الأهلي في توفير مكان للاعب أجنبي جديد يتم التعاقد معه، بناءً على طلب موسيماني بضم لاعب في الخط الهجومي، خاصة في ظل وجود العديد من البدائل الجيدة في خط الوسط حال رحيل ديانج، مثل حمدى فتحى وعمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

بدر بانون

خطف المدافع المغربي بدر بانون الأضواء فى الأهلي الفترة الماضية، بعد التألق الذى ظهر عليه ليجذب أنظار شركات تسويق اللاعبين نحوه.

وتواصلت إحدى شركات التسويق مع المغربى لتوفير عروض احتراف أوروبية له خلال الفترة المقبلة، ليؤكد اللاعب ارتباطه بعقد مع الأهلي، وفى حال وصول عروض رسمية يجب أن تصل إلى النادي، لأنه لا يمكنه الرحيل دون موافقته.

محمد مجدي "قفشة"

يعد محمد مجدي "قفشة"، صانع ألعاب الأهلى، أهم لاعب حاليا فى قائمة الفريق بعدما قاد الفريق لتحقيق الثلاثية، خاصة دورى أبطال أفريقيا بفضل القاضية، لتنهال عليه العروض من أندية بالدوريين التركي والفرنسي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وطالب قفشة بإرسال العروض الرسمية للنادي من أجل النظر في الأمر خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذى رحب مبدئيا بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة، في حالة وصول العروض بصورة رسمية للقلعة الحمراء.