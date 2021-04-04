شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب الزمالك عودة محمد إبراهيم؟.. سيراميكا يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، حقيقة طلب الزمالك عودة محمد إبراهيم للفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا أن إدارة النادى الأبيض لم تفتح هذا الملف مع إدارة النادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

وقال المشرف على الكرة بفريق سيراميكا في تصريحات لـ الخليج 365، إن محمد إبراهيم من اللاعبين المميزين الذين يصنعون الفارق ويعتمد عليه هيثم شعبان المدير الفني كركيزة أساسية لا غنى عنها في صفوف الفريق.

وتحد ث البطاوى عن طموح فريقه في الدورى المصري هذا الموسم قائلا، "سيراميكا طموحه تحقيق مركز متقدم فى جدول ترتيب الدورى المصرى وهدفه التواجد في المربع الذهبي لتلبية طموح مجلس الإدارة الذى منح الثقة للاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان".

وارتقى فريق سيراميكا إلى المركز الثامن بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفا.

وكان سيراميكا فاز بالأمس على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.