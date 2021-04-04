رئيس الزمالك يرد على شائعات التغييرات الإدارية بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة ستتواجد بمران الفريق غدا الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ونفى صحة ما تردد عن وجود تغييرات إدارية بالنادي.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين بعد حصوله على راحة سلبية اليوم عقب العودة من الجزائر.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك قررت حضور مران الغد بهدف دعم الفريق خلال الفترة المقبلة مع ختام مرحلة المجموعات في دوري الأبطال، والاستعداد لاستئناف النشاط المحلي.

وحقق الزمالك الفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدفين دون رد مساء السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد رئيس النادي على أن اللجنة تحرص على مؤازرة الفريق في مرانه الأول عقب العودة في إطار الاستعداد لمواجهة توينجيت السنغالي بختام دور المجموعات وذلك لتحفيز اللاعبين على التمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

وأكد عماد عبد العزيز أنه لا صحة لما يتردد عن تغييرات إدارية بالنادي وأن اللجنة تمارس عملها بصورة طبيعية.