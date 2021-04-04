يغيب لمدة 8 أسابيع.. بيراميدز يعلن إجراء عملية جراحية لأسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة أسامة جلال مدافع فريق الكرة وحاجته لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة سيجريها في القاهرة.

وخرج اللاعب مستبدلا في مباراة الرجاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يعاني من فتاء في جدار البطن وسيخضع لفحوصات طبية في القاهرة لتحديد إمكانية إجراء الجراحة من عدمه، ويرجح أن يجري الجراحة التي سيغيب بسببها ٨ أسابيع عن المباريات.

وتعرض بيراميدز للخسارة بثنائية نظيفة أمام الرجاء المغربي، اليوم الأحد، ليتكبد الفريق المصري أول هزيمة له خلال مشاركته بالبطولة الأفريقية خارج أرضه.