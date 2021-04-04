"الحكم بينهم".. مدرب بيراميدز يحدد أسباب الهزيمة أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، أن حكم لقاء فريقه ضد الرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية كان سببًا رئيسًا في خسارة المواجهة.

وأشار أروابارينا في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، إلى أن اللقاء شهد الكثير من التدخلات العنيفة والتوقفات التي كانت سببًا في النتيجة النهائية.

وقال مدرب بيراميدز: "ارتكبنا خطأين نجح الرجاء في استغلالهما وسجل هدفي الفوز، حاولنا العودة في الشوط الثاني بإجراء عدة تغييرات وكنا الأفضل والأقرب للتسجيل".

وأكمل: "أتيحت لنا عدة فرص في الشوط الثاني، كنا نريد التعويض وتعديل النتيجة لكننا لم ننجح في استغلالها لتسجيل الأهداف".

وأضاف: "الرجاء لعب بقوة وخشونة واللقاء شهد الكثير من الإصابات والتوقفات، تدخلات الحكم كانت سببًا رئيسيًا في خروج اللقاء بهذه النتيجة".

واختتم: "الآن علينا نسيان الخسارة والتركيز على اللقاء القادم في مصر ضد الرجاء، لا بد من التحضير للمواجهة جيدًا والتعامل مع الإصابات التي ضربت الفريق".

وخسر بيراميدز مواجهته ضد الرجاء التي أقيمت في المغرب، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.