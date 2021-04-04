تريزيجيه: سنقاتل للفوز على ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أنه سيحاول الحفاظ على المستوى الذي يقدمه خلال الفترة الماضية مع فريقه،

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة bein sports، :" سجلت بفضل الفريق وزملائي الذين ساعدوني على ذلك".

وأوضح، أنه في بعض الأحيان يخسرون بعض المباريات ويعرفوا أن المباريات القادمة ستكون أصعب أمام ليفربول ومانشستر سيتي، لافتًا أنهم سيدخلون هذه المباريات القادمة بثقة أكبر".

وتابع:" مباراتي الفريق أمام مانشستر سيتي وليفربول ستكونان صعبة وسنتقاتل لتحقيق الفوز".

وأتم لاعب أستون فيلا تصريحاته:" جيريليش لاعب مهم بالنسبة لنا، ولكننا فزنا اليوم، ونتمنى أن يعود قريبا لنفوز جميعا كفريق".

أحرز محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري في صفوف أستون فيلا، هدفين في شباك فولهام في مباراة تأتي ضمن الأسبوع الـ30 من منافسات بريميرليج.

واستطاع "تريزيجيه" أن يسجل هدفين لصالح أستون فيلا في الدقيقة (78) و(81) ليحول تأخر فريقه في النتيجة بهدف إلى تقدم بهدفين.

وتعتبر هذه المرة الثانية الذي يسجل "تريزيجيه" هدفين في مباراة واحدة منذ لقاء كريستال بالاس في الموسم الماضي بعدما قاد فريقه للفوز بنتيجة (2-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ35.

ويعتبر آخر هدف لصالح "تريزيجيه" منذ مباراة آرسنال في الموسم الماضي والتي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ37 حيث تفوق وقتها "فيلا" من خلال الفوز بهدف دون رد.