تقرير.. بيراميدز يتعرض لأول هزيمة "خارج أرضه" بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عرض نادي بيراميدز لأول هزيمة له خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال هذا الموسم، على يد الرجاء المغربي.

وخسر بيراميدز بثنائية نظيفة أمام نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الأولى لبيراميدز في تاريخ مشاركاته ببطولة الكونفدرالية "خارج أرضه"، حيث لم يعرف الفريق المصري الخسارة خارج أرضه لمدة 10 مباريات متتالية.

لم يعرف بيراميدز الهزيمة خارج أرضه في المباريات التي خاضها ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية طيلة تاريخه، وذلك قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الرجاء.

وتعتبر هذه هي الهزيمة الرابعة لبيراميدز خلال تاريخ البطولة، حيث خسر من قبل 3 مباريات على أرضه أمام إينوجو رينجرز، وزاناكو، ونهضة بركان في النهائي الذي أقيم في المغرب الموسم الماضي، ولكن ملعب اللقاء كان يعتبر أرض محايدة بالإضافة إلى أن بيراميدز كان يعتبر صاحب الأرض في المباراة النهائية.

ونستعرض في السطور التالية مشوار بيراميدز خارج أرضه بالمسابقة القارية:

24 سبتمبر 2019: ايتوال دو كونغو 0-1 بيراميدز

29 سبتمبر 2019: شباب بلوزداد 0 - 1 بيراميدز

27 أكتوبر 2019: يونج أفريكانز 1 - 2 بيراميدز

1 ديسمبر 2019: رينجيرز 1 - 3 بيراميدز

29 ديسمبر 2019: المصري 1 - 2 بيراميدز

2 فبراير 2020: نواذيبو 0- 1 بيراميدز

1 مارس 2020: زناكو 0 - 3 بيراميدز

22 ديسمبر 2020: الاتحاد الليبي 0 - 1 بيراميدز

14 فبراير 2021 راسينغ أبيدجان 0 - 2 بيراميدز

17 مارس 2021: نامونجو التنزاني 0 - 2 بيراميدز

4 أبريل 2021: الرجاء المغربي 2-0 بيراميدز (الهزيمة الأولى خارج أرضه)