نتيجة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية «كلاسيكو أبيض»

تعرف على نتيجة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

انتهى كلاسيكو تونس بين النجم الساحلي والصفاقسي بالتعادل السلبي، ليحافظ السي آس آس على صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما تقاسم ليتوال المركز الثاني بأربع نقاط مع فريق “جراف دي داكار” السنغالي الذي فاز اليوم على “ساليتاس” البروكينابي بهدفين دون رد.

وأدار مباراة النجم الساحلي والصفاقسي، الحكم الجزائري “نبيل بوخلفة”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ودخل الفريقان أجواء المباراة سريعًا، فعند الدقيقة الثانية كاد محمد علي يفتتح التسجيل لفريق الصفاقسي لولا تألق الحارس أيمن المثلوثي.

وسنحت فرصة خطيرة للتسجيل لفريق النجم الساحلي في الدقيقة (4)، عن طريق مالك بعيو قبل أن يغادر الأخير المستطيل الأخضر في الدقيقة العاشرة بسبب إصابة عضلية، ليحل بديلًا عنه “الحاج محمود”.

وظهر الصفاقسي هجوميًا من جديد في الدقيقة (31)، حيث مهد أيمن الحرزي كرة لفراس شواط لكن مدافع النجم الساحلي غفران النوالي أنقذ الموقف بفدائية، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول فرص أخرى خطيرة لينتهي بالتعادل السلبي (0-0).

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة (48)، كان مرتضى بن وناس قريب للغاية من افتتاح التسجيل للنجم الساحلي بعد أن تلقى عرضية رائعة من وجدي كشريدة لكن دفاع الصفاقسي أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وأتى رد الصفاقسي عند الدقيقة (52)، حيث أرتقى فراس شواط لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وضربها بالرأس ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وتألق حارس فريق الصفاقسي أمام مرتضى بن وناس ليحرم النجم الساحلي من تسجيل هدف محقق في الدقيقة (75)، ومرت باقي دقائق الشوط الثاني دون خطورة على كلا المرميين ليعلن الحكم انتهاء المباراة بالتعادل (0-0).