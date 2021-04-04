نتيجة مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية «مهازل إكرامي مستمرة»

تعرف على نتيجة مباراة الرجاء وبيراميدز في الكونفدرالية، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

كلف الحارس “شريف إكرامي” فريقه بيراميدز الخسارة أمام مستضيفه الرجاء، اليوم الاحد 4 أبريل 2021، في المباراة التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس، لتستمر مهازل الحارس السابق للنادي الاهلي.

وبهذا الانتصار، انفرد الرجاء بصدارة المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، ويأتي نكانا الزامبي في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل نامونجو التنزاني الترتيب دون نقاط.

وأدار مباراة الرجاء وبيراميدز الحكم الغيني “أحمد سيكو توريه”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وكانت أولى الفرص الخطيرة في المباراة من نصيب بيراميدز فعند الدقيقة العاشرة، انفرد رمضان صبحي بالمرمى وراوغ الحارس والمدافع، قبل أن يسدد كرة أبعدها مدكور عن الشباك برأسه، لتعود إلى إسلام عيسى الذي أهدرها بغرابة.

وحملت الدقيقة (15) الهدف الأول لفريق الرجاء، حيث أرسل محسن متولي عرضية من ركلة حرة، وصلت إلى مدكور داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة ضعيفة وسهلة خدعت الحارس شريف إكرامي، الذي أخطأ في إبعادها ليسجل هدفًا في مرماه.

واستغل الرجاء اهتزاز ثقة لاعبو بيراميدز، ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة (21) عن طريق المهاجم بين مالانجو، بتمريرة من محسن متولي الذي استغل خطًأ ساذجًا من المدافع علي جبر وزميله عند تشتيته كرة من داخل منطقة الجزاء.

وحاول نادي بيراميدز العودة في المباراة، ولكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع الرجاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور الخضر بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، حاول بيراميدز تقليص النتيجة عند الدقيقة (60) بعدما قابل محمد فاروق عرضية أتت من الجهة اليمنى بتسديدة على الطائر جاورت المرمى بقليل.

وفشل رمضان صبحي في استغلال عرضية عبدالله السعيد من الجهة اليمنى من داخل مربع العمليات في الدقيقة (78)، بعدما سدد كرة أرضية تمكن مدافع الرجاء “الهدهودي” من إبعادها بسهولة.

وسجل الرجاء هدفًا ثالثًا، إلا ان الحكم رفضه بداعي التسلل الغير موجود تمامًا على لاعب الفريق المغربي، لتنتهي المباراة بفوز النسور على بيراميدز بهدفين دون رد.