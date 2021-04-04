بث مباشر | شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي «يلا شوت»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 4-4-2021، لحساب الجولة 30.

يستقبل مانشستر يونايتد فريق برايتون على ملعب أولد ترافورد، في أولى مباريات الفريقين بعد العودة من التوقف الدولي الذي دام لأكثر من أسبوعين.

وانتصر مانشستر يونايتد في آخر مباراتين في الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على الترتيب، وسيبحث اليوم عن تحقيق الفوز الثالث تواليًا في المسابقة المحلية عندما يلاقي برايتون الليلة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 57 نقطة، وبفارق 17 عن المتصدر “مانشستر سيتي”، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة.

في الجهة المقابلة، حقق برايتون الفوز في آخر مباراتين ايضًا في الدوري الانجليزي، وذلك بعد تلقيه 3 هزائم متتالية، ويقبع برايتون في المركز 16، وفي رصيده 32 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أولى مراكز الهبوط.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي “خالد الحدي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون الحكم الانجليزي “مايك دين”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي