بث مباشر | شاهد مباراة النصر والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين «كورة لايف»

شاهد بث مباشر كورة لايف مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-4-2021.

يستضيف ملعب “مرسول بارك”، مواجهة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيبحث الفريقين عن خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وبدأ فريق النصر كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على “الرائد” في دور الـ16 بنتيجة (2-0)، ثم تجاوز فريق “العين” في ربع النهائي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، فاز الفيصلي على “الاتفاق” في دور الـ16 بركلات الترجيح، ثم تأهل إلى نصف النهائي بفوزه على فريق “الباطن” بهدفين مقابل هدف واحد.

وتنقل مباراة النصر والفيصلي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

شاهد بث مباشر كورة لايف مباراة النصر والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين