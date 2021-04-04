شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة زعيم الثغر، عودة محمود رزق، بعد فترة من الغياب، وذلك بعدما تم رفع الإيقاف عن اللاعب من قبل الجهاز الفني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان

خط الدفاع: محمود رزق، داميون لوي، هشام صلاح، صبري رحيل، السيد سالم، مصطفى إبراهيم، أحمد حامدين

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عمار حمدي، أحمد حجي، عبدالسميع إبراهيم، أحمد راشد، محمد الصباحي

خط الهجوم: إيمانويل أوكوي، روماريو وليامز، رزاق سيسيه.