شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شريف إكرامي الكارثية ببطولات أفريقيا عرض مستمر (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بخطأ كارثي ومتكرر من شريف إكرامي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، سجل الرجاء المغربي هدفه الأول في شباك مُمثل مصر بمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وحسمه أصحاب الأرض بهدفين، في إطار لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

هفوات إكرامي تعددت وتنوعت على مدار رحلته الكروية وبالأخص على مستوى المشاركات الأفريقية

الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012 تشهد خطأ ساذجا لإكرامي، حيث استهل الأهلي مشواره بلقاء مازيمبي الكونغولي بالقاهرة، وسقطت الكرة من يد حارس الفريق المصري إثر رأسية ضعيفة من لاعب مازيمبي لتسكن الشباك وتعلن عن هدف قاتل للضيوف.

تتواصل أخطاء إكرامي بمشوار الأهلي الأفريقي، ويخرج من مرماه ليمسك بالهواء أمام مدافع الترجي التونسي وليد الهشري، ليسجل الأخير هدفاً ثميناً لفريقه في شباك الأهلي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012 بملعب برج العرب.

خطأ كارثي لحارس الأهلي السابق شريف إكرامي، حيث سقطت الكرة من يده بعد أن أمسك بها لتسكن الشباك وسط دهشة الجميع، في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي ببرج العرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017.

ويسجل النجم الساحلي بسهولة في شباك الأهلي بملعب سوسة في لقاء حمسه التعادل الايجابي بمرحلة المجموعات للكونفدرالية 2015 حيث مرت الكرة بغرابة إلى داخل شباك إكرامي.

تسديدة ضعيفة من لاعب أسيك الإيفواري في مواجهة الأهلي بملعب برج العرب بدور المجموعات لرابطة دوري الأبطال نسخة 2016 ولكنها تسقط من يد حارس الأهلي السابق لتجد المهاجم الإيفواري الذي أكملها إلى داخل الشباك ليخسر الأحمر بهدفين مقابل هدف، في واحدة من أكثر هفوات إكرامي بشاعة على مدار رحلته الكروية.

ويعود إكرامي بهفوة جديدة خلال المشاركة الأفريقية لبيراميدز في النسخة الجارية، حيث سدد لاعب الرجاء البيضاوي المغربي كرة خارج إطار المرمى ليفاجأ كل من في الملعب وأمام شاشات التلفاز بتحول شريف إكرامي الكرة في شباكه فاتحاً الطريق أمام هزيمة أولى لفريقه بالكونفدرالية في النسخة الجارية، بعد 14 دقيقة فقط من انطلاق المواجهة.