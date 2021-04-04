شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة لأسامة جلال في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة أسامة جلال مدافع فريق الكرة وحاجته لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة سيجريها في القاهرة.

وخرج اللاعب مستبدلا في مباراة الرجاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

أوضح الطبيب أن اللاعب يعاني من فتاء في جدار البطن وسيخضع لفحوصات طبية في القاهرة لتحديد إمكانية إجراء الجراحة من عدمه، ويرجح أن يجري الجراحة التي سيغيب بسببها ٨ أسابيع عن المباريات.