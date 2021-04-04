شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف أسباب هزيمته أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إن الفريق ارتكب خطئين في الشوط الأول نجح الرجاء في استغلالهما وسجل هدفين، وبيراميدز حاول العودة في الشوط الثاني مع التغييرات وكان الأفضل والأقرب للمرمى وأتيحت له عدة فرص ولكن لم ينجح اللاعبون في استغلالها والتسجيل في شباك أصحاب الأرض.

وأضاف المدير الفني أن الفريق في الشوط الثاني دخل بهدف التعويض وتعديل النتيجة ووصل للمرمى ولكنه لم ينجح في التسجيل، واللعب الخشن والقوي والتوقفات الكثيرة والإصابات وتدخلات الحكم كانت سببًا رئيسيًا في خروج المباراة بتلك النتيجة.

وأكد أروابارينا أنه على الفريق حاليًا نسيان النتيجة والخسارة والتركيز على مباراة الجولة الرابعة يوم ١١ أبريل الجاري بالقاهرة وضرورة الفوز في القاهرة، ولابد من التحضير للمواجهة جيدًا والتعامل مع المصابين، خاصة أسامة جلال الذي خرج مصابًا وتحضير بقية العناصر للعودة والانتصار.