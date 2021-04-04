سكري القصيم إلى نهائي كأس الملك

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جدة - خالد شويل - تأهل فريق التعاون لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه الصعب على ضيفه الفتح في دور النصف النهائي بـ3 أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

شهد اللقاء بداية قوية لفريق الفتح ولكن سرعان ما استعاد التعاون عافيته وهدد مرمى الفتح في أكثر من كرة كانت أبرزها انفرادة كاكو وتصدى لها الحارس ماكسيم كوفال، ومن ثم عاد كاكو ليهز الشباك الفتحاوية بعد تمريرة متقنة من عبدالله جوعي وضعها كاكو في المرمى كهدف أول للتعاون (د: 25)، وفي الشوط الثاني أضاف مهاجم التعاون ليندر تاوامبا الهدف الثاني (55)، ومن ثم أحرز سيدريك اميسي الهدف الثالث للتعاون (د: 62)، لينتفض الفتح ويعود للقاء مجدداً بإحرازه هدفين متتاليين عن طريق محمد مجرشي (د: 72)، مروان باتنا (د: 74)، وبعد 6 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم فيصل البلوي نهاية اللقاء بفوز التعاون على الفتح بـ3 أهداف لهدفين.