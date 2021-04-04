روث تحطم الزمن القياسي لنصف الماراثون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطمت العداءة الكينية روث شيبنجيتيش الزمن القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في إسطنبول أمس.

وعبرت حاملة اللقب العالمي لسباقات الماراثون خط النهاية بعد أن أنهت السباق البالغ طوله 1.21 كلم في ساعة و4 دقائق وثانيتين، متفوقة بفارق 29 ثانية على أفضل زمن سابق الذي حققته أبابيل يشانيهاند.

وجاءت الإثيوبية ياليمزيرف يهوالاو، خلف شيبنجيتيش (26 عاما)، بعد أن عبرت خط النهاية في زمن بلغ ساعة و4 دقائق و40 ثانية، ثم جاءت في المركز الثالث الكينية هيلين أوبيري بعد أن أنهت السباق في ساعة و4 دقائق و51 ثانية.

ويعد الزمن الذي حققته أوبيري هو أفضل زمن تحققه عداءة تشارك في هذه المسافة للمرة الأولى. وهذه هي المرة الأولى التي تنهي العداءات الثلاثة الأولى السباق في أقل من 65 دقيقة.

ورغم وباء فيروس كورونا، إلا أن 4 آلاف شخص شاركوا في السباق.

وفي منافسات الرجال، فاز حامل الرقم العالمي الكيني كيبيوت كاندي بالسباق بعدما أنهاه في 59 دقيقة و 35 ثانية. وأنهى مواطنه جيوفري كامورو السباق متأخرا عنه بفارق 3 ثوان.