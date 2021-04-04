كولن يؤكد بقاء مدربه جيسدول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي كولن الألماني لكرة القدم المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بشكل مبدئي بقاء المدير الفني للفريق ماركوس جيسدول.

وقال المدير الرياضي لكولن هورست هلت، أمس «إن جيسدول سيقود الفريق في مباراة ماينز».

لكن جيسدول لم يحصل على ضمان ببقائه في منصبه حتى نهاية الموسم، حيث قال هلت «نحن مقتنعون بأن من المنطقي التفكير من أسبوع لأسبوع»، مشيرا إلى وجود عدد من المعايير التي تقود إلى قرار.

وأوضح هلت أن العامل الحاسم هو أداء الفريق خلال اللقاء سيئ الحظ أمام فولفسبورج السبت، والذي انتهى بهزيمة كولن بهدف نظيف.

وتابع هلت أن اللاعبين نفذوا خطة المدرب «وهم تصوروا الموقف كما هو واتبعوا المدرب، وليس هناك حاجة لتغيير شيء في هذا»، ووصف هلت الأداء أمام فولفسبورج بأنه كان حماسيا للغاية «وإذا لعبنا بالشكل نفسه أمام ماينز فإننا سنفوز، ويجب علينا أن نلعب هكذا». ولفت إلى أن اللقاء أمام ماينز «شديد الأهمية».

ولا يزال كولن مهددا بالهبوط وأمامه سبع جولات في الدوري.