شكرا لقرائتكم خبر البايرن يتسيد البوندسليجا بإحباط مخطط لايبزج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كل من متصدر الدوري الألماني (البوندسليجا) ووصيفه لايبزج، خاضا المواجهة التي جمعت بينهما أمس الأول، على أنها بمثابة نهائي مبكر، حيث إن فوز لايبزج كان سيبقي الصراع مفتوحا على اللقب بشكل كبير، لكن النادي البافاري غادر ملعب ريد بول أرينا بفوز ثمين 1 - 0.

وبفضل الهدف الذي سجله ليون جوريتسكا بات بايرن يتصدر جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن لايبزج، مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم، ليضع قدما على منصة التتويج للموسم التاسع على التوالي.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك «هدفنا الأكبر كان الفوز بالمباراة، كانت خطوة مهمة في الصراع على اللقب، لكن ما زال هناك 7 مباريات متبقية».

وفي غياب القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من إصابة في الركبة، وأيضا غياب جيروم بواتينج والفونسو ديفيز، استغل بايرن عنصري الكفاءة وعقلية الفريق لحصد الفوز المهم على لايبزج.

وفي الجانب الآخر فإن الحديث يدور حول سيطرة لايبزج على مجريات اللعب، خاصة في الشوط الثاني، حيث كان الفريق هو الطرف الأقوى بكل تأكيد تحت قيادة مدربه جوليان ناجلسمان.

لكن لايبزج لم يستغل الفرص التي سنحت له من أجل الإبقاء على فرصته في المنافسة على اللقب.

وقال لاعب وسط لايبزج مارسيل سابيتزر «أدينا بشكل جيد وسيطرنا، خاصة بعد نهاية الشوط الأول، بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، علينا أن نتقبل حقيقة أننا لم نستغل الفرصة التي لاحت لنا».

ومع تبقي 21 نقطة متاحة حتى نهاية الموسم، فإن فرصة لايبزج تبقى قائمة في المنافسة على اللقب، لكن بعد السقوط أمام بايرن يبدو أن الفريق سيركز حاليا على إنهاء الموسم في مركز الوصيف.

وخرج لايبزج من دوري أبطال أوروبا، وتقتصر آماله في الموسم الحالي على لقب كأس ألمانيا.

أما بايرن فلديه مواجهتان في غاية الصعوبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في تكرار لسيناريو نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية عندما فاز بايرن باللقب على حساب منافسه الفرنسي.