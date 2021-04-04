شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتغارت يبقي على آماله بالعودة إلى الساحة القارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى شتوتغارت على آماله بالعودة إلى الساحة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014؛ وذلك بفوزه المتأخر على ضيفه فيردر بريمن 1- صفر الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شتوتغارت بتأكيده تفوقه على بريمن في ملعبه؛ حيث لم يذق الأخير طعم الفوز منذ فبراير/ شباط 2013 (4 -1)، إلى هدية من المدافع السويدي للضيوف لودفيك أوغوستينسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

ورفع شتوتغارت الذي تعود مشاركته القارية الأخيرة إلى موسم 2013 - 2014 حين انتهى مشواره في «يوروبا ليغ» عند الدور الفاصل ولم يصل حتى إلى دور المجموعات، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن السادس الفائز السبت على شالكه 2 -1.

ويتأهل سادس الدوري الألماني إلى الدور الفاصل لمسابقة «يوروبا ليغ»، فيما يتأهل الخامس مباشرة إلى دور المجموعات، على غرار بطل مسابقة الكأس.

أما بالنسبة لبريمن، فأهدافه بعيدة كل البعد عن المشاركة القارية؛ بل ما يريده هو الاقتراب من منطقة الأمان وتجنب الهبوط؛ إذ يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المركزين السادس عشر الذي يخوض صاحبه الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية والسابع عشر الذي يهبط مباشرة بصحبة الثامن عشر الأخير.