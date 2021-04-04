شكرا لقرائتكم خبر عن فريق روبيرغ يحقق لقب بطولة إكستريم العلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق فريق (روزبرغ ريسينج) بطولة رالي إكستريم إي العلا الأولى التي أسدل الستار عليها الأحد في مدينة العلا السعودية.

وكتب الفريق الذي يقوده السائقان مولي تايلور وويوهان كريستوفر سون اسمه في تاريخ السيارات الكهربائية كأول فائز في الرالي الذي شاركت فيه 9 فرق.

وكان فريق إكس 44 قد تصدر الجولة الأولى يوم السبت لكن فريق روزبرغ ريسنج عمل بشكل أفضل في اليوم الختامي وتمكن من التفوق والفوز بالسباق ، وقام الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتتويج الفائزين.