شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يعمق جراح نانت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع نيس صحوته في الآونة الأخيرة وعمق جراح نانت بالفوز عليه 2-1 في عقر داره الأحد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع نيس- الذي حقق فوزاً لافتاً على مرسيليا بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة- رصيده إلى 42 نقطة وارتقى إلى المركز العاشر، في حين بقي نانت في المركز التاسع عشر قبل الأخير مع 28 نقطة.

وكان أنصار نانت توسموا خيراً بإشراف مدربهم الجديد أنطوان كومبواريه عندما عاد فريقهم من باريس سان جرمان بفوز ثمين الشهر الماضي، لكن الفريق فشل مرة جديدة في الفوز على أرضه، علماً بأن آخر انتصار حققه على ملعب «لا بوجوار» يعود إلى أكتوبر الماضي.

وفرض المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفي نيس، الأول من ركلة جزاء إثر عرقلة عبداللاي توريه لكيفرين تورام (11)، والثاني إثر كرة مرتدة من حارس نانت البان لافون بعد تسديدة من تورام، تابعها الدنماركي داخل الشباك (29). ورد نانت بعدها مباشرة بهدف عبداللاي توريه مستغلاً خطأ للمدافع ويليام ساليبا (32). وسنحت فرصة جيدة لنانت لإدراك التعادل لكن عمران لوزا سدد الكرة عالية من مشارف المنطقة.

وتدخل حارس نانت لافون لإبعاد أكثر من كرة خطرة، في حين ناب القائم عنه للتصدي لكرة بيار ليس ميلو (48).

وفي المباريات الأخرى، عاد ستراسبورج من بوردو بالفوز 3-2، وتغلب لوريان على بريست 1-صفر، وتعادل انجيه مع مونبلييه 1-1 وريمس مع رين 2-2.