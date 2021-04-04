بأداء باهت وأخطاء فادحة.. بيراميدز يخسر لأول مرة في الكونفدرالية أمام الرجاء

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى بيراميدز الخسارة الأولى له في الكونفدرالية، من الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات.

بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

وظهر لاعبو بيراميدز دون تركيز طوال شوطي المباراة وبالاخص شريف اكرامي حارس المرمى الذي تسبب في هدفي المباراة حيث سجل الهدف الأول في مرماه بالخطأ في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 21 نجح بن مالانجو في إضافة الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة.



وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال، خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة، خط الهجوم: محمد فاروق.

وتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - جون أنطوي - أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل، وخرج من القائمة، الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.

أحداث الشوط الأول

الشوط الأول كان بدأ بحذر من الفريقين، وفى الدقيقة 10 شن رمضان صبحى هجمة فى غاية الخطورة بعدما راوغ دفاع الرجاء وسدد الكرة التى خرجت من على خط المرمى بعدما تصدى لها المدافع، لترتد لإسلام عيسى ويسددها أعلى المرمى.

بعدها ضغط الرجاء وأهدر الرجاء فرصة فى الدقيقة 12، وفى الدقيقة 15 أحرز عبد الإله مدكور لاعب الرجاء هدف التقدم لفريقه، بخطأ من شريف إكرامى حارس بيراميدز.

وفى الدقيقة 22 سجل بن مالانجو لاعب الرجاء الهدف الثانى لفريقه، وتراجع بعدها أداء الفريقين وأكتفوا باللعب فى وسط الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى أى منهما.

أحداث الشوط الثانى

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الرجاء المغربى وبيراميدز، فى المباراة المقامة حاليًا على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، واستمر تقدم الفريق المغربى بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى كثف بيراميدز هجماته فى محاولة لتسجيل هدف تقليص الفارق مع الرجاء، الذى نجح فى التأمين الدفاعى والحفاظ على نظافة مرماه حتى الدقيقة 60.

وواصل بيراميدز الضغط على مرمى الرجاء عن طريق هجمات متتالية من رمضان صبحى الذى يعد من أبرز لاعبى اللقاء، حيث بذل مجهود كبير وأهدر العديد من الفرص، وفى الوقت بدل الضائع سجل بن مالانجو لاعب الرجاء الهدف الثالث إلا إن حكم الراية ألغى الهدف بداعى التسلل.