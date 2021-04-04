«وعدني بأننا سنفوز.. قلت: لن يحدث».. ممدوح عباس يكشف تفاصيل مكالمته مع شيكابالا قبل مواجهة المولودية

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مضيفه مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغرد ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي: «وهكذا كان الرجال بالأمس عند حسن الظن والتقدير. وتبقى خطوة واحدة للوصول الى الأدوار التالية، ولكن شريطة أن يلعب الترجي بكامل قوته يوم السبت القادم».

وتابع ممدوح عباس حديثه أن هناك مكالمة جمعته بمحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، قبل مواجهة المولودية.

وكشف ممدوح عباس تفاصيل مكالمته مع شيكابالا، قائلا: «بالأمس كان اليوم بالنسبة لي أبيض بريال مدريد وأبيض بالملكي المصري الزملكاوي».حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأتم: «وقد وعدني الفنان شيكابالا بأننا سنفوز في الجزائر، فقلت له أنه لن يحدث، فأكد لي أننا سنفوز».

ممدوح عباس: أتمنى أن تساهم جماهير الزمالك في استمرار فرجاني ساسي

وتطرق ممدوح عباس في حديثه متحدثًا عن ملف تجديد فرجاني ساسيًا، مشيرًا: «فرجاني ساسي فنان يلعب الكرة بالريشة والألوان.. أتمنى أن يبقى في نادي الزمالك وأن تساهم جماهير النادي في بقائه».

سيناريو وحيد يضمن تأهل الزمالك لدور الثمانية

وأصبح هناك سيناريو وحيد يضمن تأهل الزمالك إلى دور الثمانية، وهو فوز الزمالك على بطل السنغال بالجولة الأخيرة، وانتظار هدية من الترجي التونسي بالفوز على مولودية الجزائر، وسيصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- الترجي التونسي 13 نقطة

2- الزمالك 8 نقاط

3- مولودية الجزائر 8 نقاط

4- تونجيت السنغالي 4 نقاط

وبذلك يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بفارق المواجهات المباشرة عن الفريق الجزائري، رغم التساوي في عدد النقاط.