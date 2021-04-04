ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل توتنهام.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية كين وهدف صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا كبيرا على حساب نادي آرسنال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية الريدز، جوتا "هدفين"، ومحمد صلاح "هدف".

وبذلك تمكن ليفربول من العودة إلى المنافسة للتأهل إلى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الأخر، استمر مانشستر سيتي في تحقيق انتصاراته المتتالية بعد فوزه على ليستر سيتي بهدفين نظيفين ليوسع الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة.

كما سقط توتنهام في فخ التعادل اليوم أمام نيوكاسل 2-2.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن:

قائمة الهدافين

رفع صلاح رصيده التهديفي في البريميرليج إلى 18 هدفًا حتى الآن، وكان متصدرًا بالأمس، ثم استعاد هاري كين استعاد صدارة الهدافين بثنائية أمام نيوكاسل في المباراة التي أقيمت اليوم، ليصبح رصديه 19 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هاري كين:

هاري كين، توتنهام، 19 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.

إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 10 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف.