ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك في إفريقيا بعد نهاية الجولة الخامسة.. وفرص تأهل الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حافظ الزمالك على آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه المستحق على مضيفه مولودية الجزائر 2-0، السبت، في الجولة الخامس من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل ثنائية الزمالك، يوسف إبراهيم أوباما، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، في الدقيقتين 7، و33.

فرص تأهل الزمالك

وبهذا الفوز، عاد الزمالك للسباق على تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث قلب حسابات المجموعة الرابعة، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط، في مركز الوصيف، خلف الترجي التونسي المتصدر، الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط، بعد خسارته أمس السبت، بنتيجة 1-2، أمام مضيفه تونغيت السنغالي، الذي يتذيل المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، وفقد فرصته في المنافسة على التأهل.

وبات الزمالك بحاجة للفوز على تونغيت في الجولة الأخيرة بالقاهرة، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي وضيفه المولودية التي ستقام في نفس التوقيت.

ويكفي النادي الجزائري الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ليرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وإذا حقق المولودية الفوز على الترجي، فسيتأهل كأول المجموعة الرابعة، وإذا تعادل فسيتأهل كثان خلف الفريق التونسي، أما في حال خسارته وفوز الزمالك فسيودع المسابقة القارية، ويرافق الفريق المصري نادي الترجي للدور المقبل.

الأهلي يخطف بطاقة التأهل

على الجانب الأخر، تأهل الأهلي رسميا، إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله اليوم مع المريخ السوداني في السودان، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسجل رمضان تيري الهدف الأول للمريخ في الدقيقة 25، قبل أن يعزز سيف الدين تيري بهدف ثاني عند الدقيقة 36.

واستطاع بدر بانون أن يحرز هدف تقليص الفارق مع المريخ من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وخطف ياسر إبراهيم هدف التعادل للأحمر من ضربة رأسية في الثوان الأخيرة من المباراة.

وعلى الجانب الأخر، حقق سيمبا التنزاني فوزا كبيرا اليوم على فيتا كلوب، 4-1، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك صعد سيمبا كمتصدر للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، رفقة الأهلي الوصيف بـ8 نقاط، فيما ودع فيتا صاحب الـ4 نقاط، والمريخ الذي يمتلك نقطتين البطولة، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسيواجه سيمبا، نظيره الأهلي، في القاهرة، فيما يلعب المريخ مع فيتا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، والتي أصبحت نتائجها تحصيل حاصل.