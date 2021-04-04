الأمريكية سكاربو نيكيويكز تتوج بذهبية سلاح السيف للناشئات ببطولة العالم بمصر

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القاهرة - سامية سيد - تُوجت الأمريكية ماجدة سكاربونيكيويكز بذهبية سلاح السيف للناشئات ببطولة العالم لشباب والناشئين للسلاح، والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.

وحصلت سكاربونيكيويكز على الميدالية الذهبية، وتُوجت الروسية يوليا سالاباي بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كل من الأذربيجانية ظريفة حسيونوفا والأمريكية زو كيم.

وتُختتم غدا الإثنين منافسات سلاح السيف بإقامة منافسات الفرق للناشئين والناشئات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وجامايكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وجزيرة أيسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفنزويلا وتوجو، بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين، والحفاظ على صحتهم، في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.