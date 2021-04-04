شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة لأسامة جلال في القاهرة وغياب 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة أسامة جلال، مدافع فريق الكرة، وحاجته لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، سيجريها في القاهرة.

وخسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى، بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط. وخرج أسامه جلال لاعب بيراميدز، مستبدلا في مباراة الرجاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يعاني من فتاء في جدار البطن، وسيخضع لفحوصات طبية في القاهرة، لتحديد إمكانية إجراء الجراحة من عدمه، ويرجح أن يجري الجراحة التي سيغيب بسببها 8 أسابيع عن المباريات.