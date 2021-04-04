شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز بعد الخسارة من الرجاء: سنرد فى القاهرة يوم 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الشوط الأول أمام الرجاء المغربي، ارتكب الفريق خطأين نجح الرجاء في استغلالهما وسجل هدفين، وبيراميدز حاول العودة في الشوط الثاني مع التغييرات وكان الأفضل والأقرب للمرمى وأتيحت له عدة فرص ولكن لم ينجح اللاعبون في استغلالها والتسجيل في شباك أصحاب الأرض.

خسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى ،بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

أضاف المدير الفني أن الفريق في الشوط الثاني دخل بهدف التعويض وتعديل النتيجة ووصل للمرمى ولكنه لم ينجح في التسجيل، واللعب الخشن والقوي والتوقفات الكثيرة والإصابات وتدخلات الحكم كانت سببا رئيسيا في خروج المباراة بتلك النتيجة.

مدرب بيراميدز أكد أنه على الفريق حاليا نسيان النتيجة والخسارة والتركيز على مباراة الجولة الرابعة يوم ١١ أبريل الجاري بالقاهرة وسنرد بالفوز في القاهرة، ولابد من التحضير للمواجهة جيدا والتعامل مع المصابين خاصة أسامة جلال الذي خرج مصابا وتحضير بقية العناصر للعودة والانتصار.