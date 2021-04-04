شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعسكر لغزل المحلة فى المنصورة بـ 20 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على السفر اليوم، الأحد، للمنصورة والدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة وضم 20 لاعبا، استعدادا للقاء غزل المحلة والمقرر له لثلاثاء المقبل فى الثالثة عصرا بملعب زعيم الفلاحين بالغربية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة سموحة للقاء المحلة كلا من: "الهاني سليمان ومحمد أشرف فى حراسه المرمى، ومحمود البدرى و محمد عبد المنعم و رجب نبيل و محمود عزت و محمود معاذ فى الدفاع، وأحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى وشريف رضا وإسلام جمال ومحمد كناريا فى خط الوسط، وعلى ذكى وأحمد عبد القادر وعرفه السيد وحسام حسن وديريك نسينامبى فى خط الهجوم.

ويغيب عن الفريق، عمر صلاح واحمد جمال للإصابة وأطهر الطاهر للإيقاف.

سموحة يقع فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

وفي آخر مواجهة، تعادل فريق مصر للمقاصة مع منافسه سموحة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضي على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري، فى الظهور الأول لمديره الفنى محمد عبد العظيم "عظيمة"، فيما ألغى حكم المباراة هدفا لباسم مرسي فى الدقيقة 88 بعد أن لجأ لتقنية الـ"var".