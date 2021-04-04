شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. إعادة مباراة الفيوم والمنيا الملغاة بدوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المحاسب سيد بخيت، رئيس اللجنة، إعادة مباراة الفيوم والمنيا، بالدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميًا بدوري المظاليم، الأربعاء المقبل على ملعب استاد السيوطي سبورت، ضمن مباريات الاسبوع العشرين، والتي تم إلغائها السبت بسبب تأخر الإسعاف .

وأرسل الاتحاد كتاب للفريقين بموعد المباراة، مؤكدًا أنه بعرض تقرير الحكم على اللجنة والمستندات المقدمة من نادي الفيوم، تبين قيام الفيوم بسداد الرسوم المقررة، وتأخر وصول الإسعاف لارتباطها بحالات كورونا.

يدخل الفريقين المباراة، برصيد 36 نقطة لنادي المنيا، يحتل بها المركز الثاني، و24 نقطة للفيوم يتوسط بها المجموعة.