شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض معاقبة هاني ومحمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة مالية على الثنائى محمد الشناوى، قائد الفريق الكروى الأول، ومحمد هانى، الظهير الأيمن، بسبب ما بدر منهما في مواجهة المريخ.

وكان الشناوى قد دخل في مشادة مع محمد هانى بسبب توجيه خلال المباراة وذلك بعدما تلقى الأهلى الهدف الثانى من الناحية اليمنى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الأهلى يرون أن ما حدث لا يتعدى نرفزة ملعب، حيث اعتذر محمد هانى للشناوى في الشوط الثانى للمباراة وانتهى الأمر نهائيًا خلال اللقاء.

من جانبه، أبدى خالد الدرندلى، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الفريق الأول في السودان، حزنه على الأداء والنتيجة التي حققها الفريق أمام المريخ السودانى، قائلا: «لا أعلم ماذا حدث لنا في السودان، النتيجة والأداء كانا عكس المتوقع».

وأضاف الدرندلى، في تصريحاته: «فى الحقيقة لم يحدث معنا أي أمور غير مألوفة من الجانب السودانى، وكانت الأمور كلها تسير في طريقها الطبيعى، ولو كانت هناك مكاسب لرحلتنا فستكون الروح التي تميز بها اللاعبون ونجاحهم في العودة بالنتيجة للتعادل».

وعن المشادة بين هانى والشناوى في مباراة الأهلى والمريخ قال: «تمت تصفية الأجواء بين الشوطين، لم أشاهد اللقطة في اللقاء، ولا يمكن تصنيفها غير أنها حماس زائد وغيرة على الفريق، شدة الأعصاب طبيعية، لأن النتيجة كانت مفاجئة في الشوط الأول».

وعلق عضو مجلس الإدارة على تراجع الأهلى للمركز الثانى في البطولة قائلا: «اللى عايز بطولة لازم يعمل حسابه إنه هيقابل المطبات دى، لو عينك على اللقب فاللى مش هتقابله النهارده هتقابله بكرة».

في سياق آخر، شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت، أمس، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا.

وجاءت مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلى بعد غياب 32 يومًا عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اتخذ الجهاز الفنى للنادى الأهلى قرارًا باستبعاد اللاعب من التدريبات والمباريات وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب أزمته مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق. ومن المقرر أن يحسم موسيمانى موقف كهربا من العودة للمشاركة في مباريات الأهلى من عدمها خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب اللاعب عن المشاركة في التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة.

من ناحية أخرى، كشف أن ناصر ماهر أصبح جاهزا بشكل كامل من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

وأضاف المصدر أن ناصر ماهر أصبح جاهزًا من الناحية الطبية والفنية والبدنية منتظرا قرار الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى بالمشاركة في المباريات.