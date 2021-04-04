شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في الإسماعيلي بعد الخسارة الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايدت حالة الغضب في الإسماعيلية بعد خسارة الفريق الكروى الأول أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، السبت، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وتعد الخسارة هي الثامنة للفريق الموسم الحالى بتحقيق رقم سلبى غير مسبوق في تاريخ الدراويش واحتلاله المركز قبل الأخير، الأمر الذي يهدد بهبوطه حال استمرار تواضع النتائج.

ومن جانبه، رفض إيهاب جلال، المدير الفنى، توقيع عقوبات مالية على كل اللاعبين والاكتفاء بمعاقبة المتخاذلين.

ويرى إيهاب جلال أن لاعبى الإسماعيلى ظهروا بمستوى طيب خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، وأن الأهداف جاءت نتيجة بعض الأخطاء الفردية من لاعبى خط الدفاع.

من جانبه، ينوى المدير الفنى للإسماعيلى إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، وذلك في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين وعدم ظهورهم بالمستوى المنتظر منهم، على رأسهم لاعب خط الوسط محمود عبدالعاطى دونجا، والمدافع محمد هاشم.

وحرص إيهاب جلال على الدفع باللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مواجهة سيراميكا كليوباترا، في مباراة القناة الودية التي أقيمت أمس، وذلك من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة. وفى السياق ذاته، يبذل الجهاز الطبى للدراويش بقيادة الدكتور هشام مصطفى محاولات مكثفة، من أجل تجهيز صانع الألعاب محمد صادق، لمباراة المصرى، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن الفريق في المباراة الماضية.

ويأمل الجهاز الفنى للإسماعيلى أن يتمكن اللاعب من اللحاق بديريى القناة، خاصة في ظل العجز الذي يعانى منه الفريق في مركز صانع الألعاب.