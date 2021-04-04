شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول الإنجليزي: محمد صلاح مثل أجداده الفراعنة.. ينشر السعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المصرى وليفربول الإنجليزى تحقيق أرقامة القياسية مع ناديه بعدما نجح في قيادة فريقه لتحقيق فوز كبير على أرسنال بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات أوبتا، فإن الهدف الذي سجله صلاح هو التاسع الذي ساهم من خلاله اللاعب المصرى في هز شباك أرسنال بالدورى في 9 مباريات، خاضها أمام الفريق اللندنى بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وكان النجم المصرى محمد صلاح قد نجح في العودة للتهديف من جديد داخل مسابقة الدورى الإنجليزى بعدما سجل الهدف الثانى في شباك أرسنال، عند الدقيقة 69، بينما افتتح التهديف للفريق الأحمر جوتا عند الدقيقة 63 من الشوط الثانى، واختتم التسجيل عند الدقيقة 82. ليحافظ صلاح على صدارة هدافى المسابقة وسط منافسة شرسة مع هارى كين لاعب توتنهام الإنجليزى.

وشهد اللقاء مشاركة النجم المصرى محمد الننى في صفوف فريق أرسنال بعدما أقحمه المدرب في الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة اقترب ليفربول إلى المركز الرابع، وأصبح خامس الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسى. في سياق آخر، تغنى الموقع الرسمى للنادى الإنجليزى بمحمد صلاح ونشر عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» تويتة كتب فيها: «ينشر السعادة والفخر للجميع، تمامًا مثل أجداده الفراعنة، صباح الصلاح يا ريدز». وستكون مباراة ليفربول المقبلة في الدورى الإنجليزى أمام نادى أستون فيلا، المقرر لها السبت المقبل في مواجهة مصرية أخرى بين محمد صلاح من جهة وأحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه نجمى أستون فيلا من جهة أخرى. في سياق مختلف، كشف موقع «جيف مى سبورت» البريطانى أن محمد صلاح أصبح الأوفر حظا للفوز بالحذاء الذهبى للمرة الثالثة بعد هدفه في شباك أرسنال.