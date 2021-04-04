شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتحفز لتعميق جراح المقاولون للدخول فى المربع الذهبى ببطولة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف عند السابعة مساء اليوم «الاثنين» الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى نظيرة المقاولون العرب على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل زعيم الثغر المباراة متسلحا بمعنويات لاعبيه المرتفعة عقب استعادة ذاكرة الانتصارات الجولة الماضية وتحقيق فوز صعب على البنك الأهلى بهدف نظيف، رفع رصيده إلى 25 نقطة وضعته في المركز الخامس بالمسابقة.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لمواصلة انتصاراته بالحصول على النقاط الثلاث من أجل الدخول في المربع الذهبى خصوصا أنه يتشارك مع بيراميدز الذي يحتل المركز الرابع بنفس رصيد النقاط.

من جانبه أكد حسام حسن أنه نجح في علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباريات الأخيرة من أجل التوصل للتشكيل الأنسب للمباريات وقال: نخوض المباريات المقبلة وكأنها لقاءات كؤوس من أجل احتلال مركز متقدم والمشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل يدخل المقاولون العرب بقيادة مديره الفنى عماد النحاس وهو في مأزق شديد بعدما تراجعت نتائجه هذا الموسم وأدى إلى احتلال ذئاب الجبل مركز لا يليق باسم النادى خصوصا أن الفريق قدم نتائج قوية الموسم الماضى.

يدخل المقاولون العرب المباراة محتلا المركز الثالث عشر بـ15 نقطة وفشل الفريق في آخر جولتين في تحقيق الفوز بعدما خسر أمام غزل المحلة والتعادل مع مصر المقاصة.

وطالب النحاس لاعبيه بضرورة حصد الفوز وتعويض سوء النتائج هذا الموسم.