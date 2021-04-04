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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «سوبر» تريزيجيه يتألق: الجناح المصري يحقق رقمًا تاريخيًا مع أستون فيلا



نجح أستون فيلا في تحقيق انتصار هو الأول له على ملعبه في البريميرليج منذ الثاني من فبراير الماضي، بعد أن تغلب بنتيجة 3-1 على فولهام في مباراة ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل أستون فيلا هذه المباراة وهو لم يحقق سوى انتصار وحيد خلال آخر 7 مباريات في الدوري (تعادل 4 وخسر 2)، ولم تكن الأمور تسير مع الفريق في المباراة بالشكل المطمئن مع استقبالهم للهدف الأول بعد مرور ساعة من زمن اللعب عن طريق المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش ونتيجة خطأ من مدافعهم، تايرون مينجس.

وحل الجناح المصري محمود تريزيجيه كبديل للجناح الهولندي أنور الغازي، وكان دخول اللاعب بمثابة الحل السحري لأصحاب الأرض، فسجل تريزيجيه الهدفين الأول والثاني لفريقه في أقل من 3 دقائق، قبل أن يسجل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز الهدف الثالث، ليحقق أستون فيلا انتصارًا هامًا يعيده لصراع المراكز الأوروبية مجددًا مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 44 نقطة في المركز التاسع، ويلعب النجم المصري دور البديل السوبر في المباراة.

ونجح تريزيجيه في إنهاء صيامه التهديفي هذا الموسم، حيث سجل اليوم أول أهدافه في الدوري بعد 1072 دقيقة لعب بدون تهديف طوال الموسم الحالي، لينجح في تسجيل هدفين خلال دقيقتين و40 ثانية فقط بداية من الدقيقة 78 وحتى الدقيقة 81.

وأوضح موقع أوبتا الإحصائي أنه لم يكن هناك لاعب في البريميرليج هذا الموسم سدد بدون تسجيل أكثر من محمود تريزيجيه (29)، قبل أن ينهي اللاعب ذلك بهدفه الأول قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

وأصبح تريزيجيه هو ثالث لاعب فقط من أستون فيلا في تاريخ البريميرليج الذي يتمكن من تسجيل هدفين للفريق في مباراة بالمسابقة مع دخوله كبديل، بعد جوليان يواكيم ضد ديربي كاونتي في سبتمبر 2000 ودوايت يورك ضد ليفربول في مايو 1994.