شكرا لقرائتكم خبر عن والد ديوكوفيتش: فيدرر بطل عظيم لكنه ليس رجلًا جيدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر سيرديان ديوكوفيتش، والد نوفاك، عن رأيه بصراحة في السويسرى روجيه فيدرر، واصفًا إياه بالرجل غير الجيد.

وقال سيرديان في تصريحات نقلها موقع «سبورتس كيدا»: قبل 15 عاما من الآن هاجم فيدرر ابنى، خلال مباريات كأس ديفيز بين صربيا وسويسرا. كان يعلم أنه سيأتى شخص أفضل منه ليحتل مكانه.

وأضاف «فى ذلك الوقت، قلت لنفسى إن فيدرر بطل عظيم، لكنه ليس رجلا جيدا، وكان يخشى أن يتم اغتصاب القمة منه».

وزاد: نوفاك شخص مميز تمكن من أخذ الشجاعة منى، والهدوء ورباطة الجأش من والدته، لذلك هو قوى للغاية، ومختلف عنى ويستطيع التملك بأعصابه.

وأتم «آسف عن الحديث بهذا الشكل، لأننى أعلم أن قول الحقيقة لا يعجبهم، لكن ماذا أفعل؟ إنهم دائما يحاولون تشويه صورة نوفاك، ويقولون الكثير من الأشياء المثيرة للاشمئزاز لدرجة أنها لا تصدق».

على جانب آخر، قال جورجى ديوكوفيتش، المسؤول عن تنظيم بطولة صربيا المفتوحة للتنس، إن النسخة الحالية ستقام ما بين 19 و25 أبريل الجارى، دون جمهور، منعًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش شقيق جورجى، نظم بطولة أدريا الخيرية في صربيا وكرواتيا العام الماضى، بحضور 4 آلاف شخص، مما تسبب في إصابة كثير من اللاعبين بالفيروس.

وأضاف جورجى في تصريحات نقلتها عنه قناة تليفزيونية صربية: «للأسف لن يسمح بحضور الجمهور هذا العام بسبب صعوبة الوضع، نتيجة كثرة عدد الإصابات اليومية بالعدوى».

وتابع: «هذا عام صعب جدا على الجميع وتسببت القيود في الكثير من الإصابات. وللأسف اضطر بورنا تشوريتش وستان فافرينكا للانسحاب من البطولة التي سيشارك فيها مجموعة من كبار اللاعبين رغم ذلك».

ونوه: «سيشارك دومينيك ثيم وجايل مونفيس وأصلان كاراتسيف إلى جانب نوفاك ولاعبين من صربيا.. سيشارك عدة لاعبين من قائمة أول 30 مصنفا على العالم».