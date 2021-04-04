شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتلقى هزيمته الأولى في الكونفدرالية على يد الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على يد مضيفه الر جاء البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

تقدم شريف إكرامي حارس بيراميدز بالهدف الأول للرجاء من خطأ فادح أساء خلاله تقدير الكرة مع الدقيقة 14 وعزز بن مالانجو تقدم أصحاب الأرض بعد 21 دقيقة.

وقدم بيراميدز مباراة متواضعة، بينما كان الرجاء الأكثر تنظيماً وخطورة على المرمى.

وحاول المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا تصحيح أوضاع الفريق في الشوط الثاني من خلال الدفع بالثنائي جون أنطوي وعبدالله السعيد ولكن لم يتمكن أي منهما من إضافة جديد يٌذكر.

وانتزع الرجاء صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بيراميدز بعد تلقي أول هزائمه في مشواره بالنسخة الجارية من الكونفدرالية عند النقطة 6.