شكرا لقرائتكم خبر عن حساب أستون فيلا يتغنى بمحمود تريزيجيه بعد هدفيه في فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى حساب نادي استون فيلا الانجليزي باللغة العربية بالنجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز على حساب نظيره فولهام بمنافسات البريمييرليج، مساء اليوم الأحد.

وحل تريزيحيه بديلاً مع الدقيقة 62 من عمر المواجهة حينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فولهام بهدف نظيف، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين خلال 3 دقائق، مهدياً فريقه الانتصار الثمين.

وكان أولي واتكينز قد عزز فوز استون فيلا بتسجيل الهدف الثالث مع الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ونشر فولهام صورة لتريزيجيه وهو طائراً خلال لحظة احتفاله بالهدف الثاني وعلق عليه:«تطير أنت في العالي مانوصلك يا غالي».