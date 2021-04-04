شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يتقدم على بيراميدز بهدفين.. بخطأ فادح من شريف إكرامي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت شباك فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز هدفين خلال أول 20 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعه الاّن بنظيره الرجاء البيضاوي المغربي بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بالجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية.

وسجل الحارس شريف إكرامي هدفاً بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل أن يضيف بن مالانجو هدفاً ثانياً مع الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وتقاسم الفريقان صدارة جدول الترتيب في المجموعة بـ 6 نقاط لكل منهما قبل انطلاق مباراتهما الجارية في الوقت الحالي.