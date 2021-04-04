سيلتا فيجو الناقص يهزم الافيس بثلاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز سيلتا فيجو بعشرة لاعبين على مضيفه ديبورتيفو الافيس 3 /1 أمس في المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني وتقدم سيلتا فيجو بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة عن طريق مانويل نوليتو واياجو اسباس وسانتي مينا في الدقائق الثامنة و15 و20. ولكن سيلتا فيجو لعب بعشرة لاعبين أغلب فترات الشوط الثاني لطرد جيسون موريلو في الدقيقة الـ55. واستغل فلوريان لوجون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وسجل الهدف الوحيد للافيس قبل 3 دقائق من النهاية.

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