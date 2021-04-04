أيندهوفن يستعيد وصافة الدوري الهولندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد أيندهوفن وصافة ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 0 على ضيفه هيراكليس ألميلو أمس في المرحلة الـ28 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز فينورد روتردام على ضيفه فورتانا سيتارد 2 / 0، وأوتريخت على مضيفه أدو دين هاج 4 / 1.

وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ألكمار، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد هيراكليس عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب فينورد بمدينة روتردام، فاز فينورد 2 / 0 على ضيفه فورتانا سيتارد في وقت سابق أمس.

وتقدم بريان لينسين بهدف لفينورد في الدقيقة 50 ثم أضاف ستيفن برجيوس الهدف الثاني في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد فينورد إلى 51 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فورتانا عند 34 نقطة في المركز الـ12.