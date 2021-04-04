شكرا لقرائتكم خبر أيندهوفن يستعيد وصافة الدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز فينورد روتردام على ضيفه فورتانا سيتارد 2 / 0، وأوتريخت على مضيفه أدو دين هاج 4 / 1.
وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ألكمار، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث.
في المقابل، تجمد رصيد هيراكليس عند 36 نقطة في المركز التاسع.
وعلى ملعب فينورد بمدينة روتردام، فاز فينورد 2 / 0 على ضيفه فورتانا سيتارد في وقت سابق أمس.
وتقدم بريان لينسين بهدف لفينورد في الدقيقة 50 ثم أضاف ستيفن برجيوس الهدف الثاني في الدقيقة 83.
الفوز رفع رصيد فينورد إلى 51 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فورتانا عند 34 نقطة في المركز الـ12.
كانت هذه تفاصيل خبر أيندهوفن يستعيد وصافة الدوري الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.