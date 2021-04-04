الزمالك يعاقب عاشور بالإيقاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إيقاف لاعب الوسط إمام عاشور وتحويله للتدريب مع فريق الشباب بالنادي؛ نظرا لما بدر منه في مباراة أمس الأول أمام مولودية الجزائر. وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أمس أن المدير الفني باتريس كارتيرون قرر إيقاف اللاعب دون تحديد المدة الزمنية للإيقاف. ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد الفوز على المولودية في دوري أبطال إفريقيا 2/ 0.

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