شكرا لقرائتكم خبر ساوثهامبتون يقتنص فوزا مثيرا من بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلب فريق ساوثهامبتون تأخره بهدفين أمام ضيفه بيرنلي إلى فوز مثير 3 - 2 أمس، بالمرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم بيرنلي بهدفين عن طريق كريس وود من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وماتي فيدرا في الدقيقة 28. ورد ستيوارت أرمسترونج بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 31، ثم أدرك داني إنجز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني تكفل ناتان ريدموند بهدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 66. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ13 بفارق 3 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الـ15.

كانت هذه تفاصيل خبر ساوثهامبتون يقتنص فوزا مثيرا من بيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.