أرسنال يخسر جهود ديفيد لويز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أمس الإسباني ميكيل إرتيتا أن مدافعه البرازيلي ديفيد لويز قد يغيب لفترة طويلة مع إمكانية خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وغاب لويز (33 عاما) عن المباراة التي خسرها أرسنال أمام ضيفه ليفربول 0/ 3 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإصابة في الركبة.

وقال إرتيتا لشبكة (سكاي) أن لويز من المؤكد غيابه خلال الأسابيع المقبلة في الوقت الذي تجرى فيه مناقشات حاليا من أطباء متخصصين لتحديد مدى حاجته لإجراء عملية جراحية.

وأوضح إرتيتا «هناك بضعة خيارات، من ضمنها العلاج التحفظي أو الخضوع لجراحة».

وأضاف «نجري محادثات مع الأطباء حاليا لاتخاذ القرار الصحيح لكن يبدو أنه سيغيب لعدة أسابيع على الأقل».