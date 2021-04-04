شكرا لقرائتكم خبر «الجوية» يصل جدة بطائرة عسكرية استعدادا للوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى جدة أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية على متن طائرة خاصة تابعة للقوة الجوية العراقية، استعدادا لمواجهة الوحدة الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الملحق المكمل لدوري أبطال آسيا.

غادر وفد فريق القوة الجوية إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة الوحدة السعودي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات ملحق دوري أبطال آسيا.

ونقل موقع IQ NEWS العراقي على لسان المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد -مفردا صورة للبعثة والطائرة التي ستقلها، إن الفريق غادر إلى جدة صباح اليوم (أمس) على متن طائرة خاصة تابعة للقوة الجوية العراقية، موضحا أن الفريق مكتمل الصفوف وبقيادة المدرب أيوب اوديشو الذي سيحضر على دكة البدلاء بقيادة الفريق.

وبين أن اللاعب أيمن حسين بات جاهزا تماما للمباراة، خصوصا بعد أن أشركه المدرب في المباراة الماضية أمام القاسم في الشوط الثاني، وبالتالي سيكون حاضرا مع الفريق في ملاقاة الوحدة السعودي.

وتقدم الفريق نجومه الدوليون أمثال إبراهيم بايش وهمام طارق وهيثم جبار ومصطفى محمد معن وهمام طارق بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب في مباراته الودية الدولية التي خاضها أمام منتخب أوزبكستان في طشقند وكسبها 1/ 0.

وأجرى أفراد البعثة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، وظهرت نتائجها سلبية للجميع.

يشار إلى أن فريق القوة الجوية عزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري العراقي برصيد 59 نقطة، بفوزه الأخير على القاسم 2/ 1 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الـ26 لمنافسات الدوري العراقي لأندية الدرجة الممتازة.

ويلعب الفائز من مباراة الوحدة والقوة الجوية ضن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا والتي تضم تراكتور الإيراني وباختكور الأوزبكي والشارقة الإماراتي.