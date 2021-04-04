«روزبيرغ إكس ريسينق» بطل إكستريم إي العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق «روزبيرغ إكس ريسينق» كأس النسخة الأولى من منافسات سباق «إكستريم إي العلا» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية الذي اختتمت منافساته أمس بمحافظة العلا، حيث توجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان باللقب.

وشهدت منافسات السباق الذي نظمته وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على مدار يومين منافسة شديدة بين 18 سائقا وسائقة يمثلون 9 فرق عريقة متخصصة في سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من جنسيات عدة، حيث أقيمت 4 سباقات تأهيلية ضد السرعة بين الفرق المشاركة، تلتها جولتا نصف النهائي اللتين خاضتهما 6 فرق متأهلة.

فيما بلغت المنافسة ذروتها خلال المرحلة النهائية أمس والتي شهدت تأهل 3 فرق لخوض السباق النهائي قبل أن يحصد فريق «روزبيرغ إكس ريسينق» الكأس.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية للسيارات سلمان بن عيسى أن المملكة العربية السعودية سباقة بتنظيم أول سباق عالمي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في أرضها وفي العلا التي خلقت بجمال طبيعتها أجواء تنافسية رائعة.

وقال إن هذه الفعالية الفريدة من شأنها أن تضع العلا في قلب المنافسات الرياضية العالمية من خلال هذا السباق الذي استقطب مشاهدات واهتماما كبيرا، معربا عن أمنياته مواصلة النجاحات التي تحققت على الصعيد الرياضي ومنافسات سباقات السيارات بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.

وأكد أن إقامة سباق إكستريم إي للسيارات الكهربائية في العلا يمثل بداية مهمة في هذا النوع من السباقات أسوة بسباقات الراليات الصحراوية التي حققت المملكة نجاحا باهرا في تنظيمها، مشيرا إلى أن استمرار تنظيم هذه المنافسات مهم جدا لاستقطاب أنظار العالم نحو اكتشاف ما تحويه العلا من مشاهد ومقومات عديدة.