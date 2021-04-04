الغامدي مديرا تنفيذيا للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المجلس الجديد لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر أمس، قرارا بتعيين مدير الاحتراف ومسؤول التراخيص أحمد الغامدي رئيسا تنفيذيا للنادي. وسبق أن عمل الغامدي مديرا للتسويق بنادي النصر خلال الفترة من 2015 إلى 2017، ونائبا لمدير عام كرة القدم. وأفرد نادي النصر في موقعه على تويتر السيرة الذاتية للغامدي الحاصل على بكالوريوس إدارة رياضية من جامعة ستيتسون بولاية فلوريدا الأمريكية، ودبلوم التسويق الرياضي والإعلام بجامعة البرتغال، وبرنامج الاستثمار الرياضي من معهد (SBI).

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