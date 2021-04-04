شكرا لقرائتكم خبر لاعب يقنع دونيس بقطع إجازته وتدريب الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوناني جورجوس دونيس أن عودته للدوري السعودي مرة أخرى من خلال فرسان مكة بعد أن سبقها تجربة في تدريب الهلال، تمت بعد تشاوره مع لاعب.

وقال دونيس «قبل الحضور إلى الوحدة استشرت مدافع الفريق، الإسباني ألبرتو بوتيا لمعرفتي السابقة به من خلال تدريبي له في باناثينايكوس اليوناني، كما لعب أيضا بصفوف الهلال الذي سبق أن دربته، وناقشت بوتيا حول الأوضاع التي يعيشها الوحدة والأجواء المحيطة به، فوصفها لي بالرائعة وأن الفريق يضم نجوما كبارا محليين وأجانب، وبعدها لم أتردد في الحضور».

ورفض دونيس تمسيته بالعاطل قبل الموافقة على تدريب الوحدة» وقال» تلقيت عروضا كثيرة في الفترة الماضية، بينها عرضان من ناديين سعوديين، أحدهما من الفرق الجماهيرية ومن فرق المقدمة، والآخر في منطقة الوسط، كما تلقيت عروضا من دول أخرى، لكني كنت مرتبطا بعقود أخرى، وعرض الوحدة جاء في وقت كنت قد قررت فيه التوقف موقتا عن التدريب للاستمتاع بإجازة طويلة مع العائلة، إلا أن إلحاح وجدية وإصرار المسؤولين في النادي على ضرورة تولي مهمة تدريب الفريق في الوقت الحالي أقنعتني بالعودة وقطع إجازتي».

وعن تنظيم عمله في المرحلة المقبلة مع فرسان مكة، أوضح» سأسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز على الجوانب الفنية والنفسية لنتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، وسأعمل على كل مباراة على حدة، سنركز حاليا على مواجهة فريق الجوية العراقي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا وحسم المباراة، ومن ثم نبدأ العمل على كيفية تجاوز مرحلة الهبوط بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

وأضاف» الوحدة يضم عناصر مميزة لكنه واجه ظروفا صعبة تمثلت في الإصابات وقبلها ضعف الإعداد نتيجة جائحة كورونا، لكن الأمور ستتغير وسنعمل بكل جدية على إنجاح مشروعنا القادم».

ورشح دونيس ثلاثة لاعبين من فريق الهلال للاحتراف في أوروبا وهم: سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني، قبل أن يعيد صعوبة احترافهم إلى العائد المالي الكبير للاعب السعودي في الدري السعودي.