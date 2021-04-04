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الاتحاد يبدأ رسم خطة مواجهة الهلال

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- بواسطة أيمن الوشواش - ​استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمس خدمات لاعبيه الدوليين بعدما تمتعوا براحة 3 أيام منحت لهم عقب الفراغ من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية بتصفيات آسيا وأفريقيا لكأس العالم 2022.

وانضم إلى التدريبات كل من زياد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وفهد المولد وعبدالرحمن اليامي والمصري أحمد حجازي، حيث وجههم المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي بأداء تدريبات استرجاعية خفيفة.

كما عاد المهاجم الصربي الكسندر بريجوفيتش بعد غيابه عن التدريبات مدة يومين بسبب وعكة صحية ألمت به ثم استفاد بعد ذلك من الراحة التي فرضها المدرب كاريلي في اليومين الماضيين.

وقرر الجهاز الفني أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته الفعلية لمواجهة الهلال مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير للمحترفين دون الاعتماد على المصري الدولي أحمد حجازي في المباراة عقب حصوله على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية في الدوري أمام الرائد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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