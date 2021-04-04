الاتحاد يبدأ رسم خطة مواجهة الهلال

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وانضم إلى التدريبات كل من زياد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وفهد المولد وعبدالرحمن اليامي والمصري أحمد حجازي، حيث وجههم المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي بأداء تدريبات استرجاعية خفيفة.
كما عاد المهاجم الصربي الكسندر بريجوفيتش بعد غيابه عن التدريبات مدة يومين بسبب وعكة صحية ألمت به ثم استفاد بعد ذلك من الراحة التي فرضها المدرب كاريلي في اليومين الماضيين.
وقرر الجهاز الفني أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته الفعلية لمواجهة الهلال مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون الاعتماد على المصري الدولي أحمد حجازي في المباراة عقب حصوله على بطاقة حمراء في المواجهة الماضية في الدوري أمام الرائد.
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